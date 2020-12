Il Picerno vicino alle persone che combattono contro il tumore

Il Picerno ha aderito al progetto “Atleti al tuo fianco”, volto alla sensibilizzazione oncologica attraverso lo sport, patrocinato da aRenBi Onlus, attraverso la campagna fotografica chiamata #squadramanisorriso, che vuole generare vicinanza e sostegno a chi combatte un tumore, attraverso un’immagine di squadra in divisa ufficiale con le mani unite sotto il sorriso. “In un momento molto particolare, in cui ci troviamo a vivere indicazioni di isolamento come necessarie misure di prevenzione sanitaria, il concetto di vicinanza deve rimanere più vivo che mai”, ha dichiarato il direttore generale, Vincenzo Greco, nell'esprimere vicinanza alle persone che lottano contro un male. La società ha aderito al progetto che si occupa -anche - dell’incoraggiamento delle famiglie che stanno affrontando un tumore al proprio interno.

Ufficio Stampa Az Picerno