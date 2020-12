Benevento-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Benevento scenderà in campo questa sera contro la Lazio per il secondo anticipo della 12a giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dall'immeritata sconfitta maturata contro il Sassuolo mentre la compagine del patron Lotito arriva dal k.o. interno contro il Verona.

QUI BENEVENTO - Pippo Inzaghi recupera Viola che, ovviamente, partirà dalla panchina vista la lunghissima assenza dai campi di gioco. Davanti a Montipò, lo schieramento difensivo è quasi obbligato viste le assenze per infortunio di Caldirola e Maggio: Letizia a destra, Glik e Tuia centrali e ballottaggio a sinistra tra Barba e Foulon, con il belga che scalpita per ritrovare una maglia da titolare. In mediana sicuri del posto Schiattarella e Ionita, mentre Hetemaj potrebbe riposare ed essere sostituito da Dabo. Le due mezze punte potrebbero essere Caprari e Iago Falque, con lo spagnolo che dopo il rientro nel finale di gara contro il Sassuolo, potrebbe essere schierato dal 1'. L'unica punta sarà Lapadula.

QUI LAZIO - Simone Inzaghi recupera Luis Alberto: lo spagnolo, infatti, ha fatto la rifinitura con la squadra e si candida per una maglia da titolare nel match del "Vigorito". Possibile ballottaggio tra i pali con Strakosha che punta alla maglia da titolare a scapito di Reina. In difesa, fuori Acerbi per infortunio, sarà Hoedt a prenderne il posto come centrale affiancato da Radu a sinistra e uno tra Luiz Felipe e Patric a destra. In mediana, Lazzari e Marusic agiranno sulle fasce mentre al centro Milinkovic ed Escalante sono in vantaggio su Parolo e Cataldi. In attacco Correa farà coppia con Immobile.

Il match del "Vigorito", fischio di inizio alle ore 20:45, sarà trasmesso su DAZN.