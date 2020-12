Lazio, Inzaghi è in emergenza: fuori Acerbi, Leiva e Fares

E' la sfida dei fratelli Inzaghi, Pippo contro Simone, per una sera avversari. I favori del pronostico sono dalla parte del secondo, la Lazio dovrà riscattarsi dopo lo stop casalingo contro l'Hellas Verona per riprendere il cammino verso la zona alta della classifica. I giallorossi di Benevento hanno dimostrato, in queste prime undici giornate di campionato, di essere una compagine tosta e che gioca a viso aperto. Basti osservare il match giocato contro la Juventus, terminato con un pareggio e l'ottima prova di Sassuolo, conclusa con trenta tiri verso la porta e un pareggio non arrivato solo perché tra i pali si è esaltato un super Consigli.

La Lazio affronterà un avversario complicato e lo farà in emergenza. Infatti, Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Acerbi, Lucas Leiva e Fares. In campo ci saranno Milinkovic-Savic, Immobile e Luis Alberto, considerando che i primi due non sono al meglio della condizione fisica mentre il fantasista spagnolo ha recuperato da poco. Quindi, spazio dal primo minuto per Hoedt, Escalante e Marusic.