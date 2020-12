Serie D LIVE, domani sul rettangolo di gioco i recuperi

La Serie D torna sul rettangolo di gioco con i recuperi non disputati lo scorso 13 dicembre, e quelli già fissati della 2^, 5^ e 6^ giornata. Le partite si disputano domani mercoledì 16 dicembre alle 14.30. Un anticipo giocato oggi allo stesso orario, si tratta di Ambrosiana-Luparense (C) terminata con il punteggio di 0-3. Riguardo le partite di mercoledì sono due le variazioni d’orario, Legnano-Bra (A) prende il via alle 15.00, Pianese-Follonica Gavorrano alle 17.00.

Castellanzese-Saluzzo (A), Correggese-Prato (D) e Troina-Castrovillari (I) sono state rinviate perché più di tre calciatori sono risultati positivi ai test effettuati in settimana.

[live] Le dirette in modalità live streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Legnano-Bra (Arbitro Francesco Burlando di Genova), Arconatese-Derthona (Alfredo Iannello di Messina)[live], Gozzano-Borgosesia (Daniel Cadirola di Milano), Casale-Sestri Levante (Clemente Cortese di Bologna)[live], Sanremese-Pontdonnaz (Gioele Iacobellis di Pisa)[live], Vado-Caronnese (Gabriele Restaldo di Ivrea).

Girone B: Brusaporto-Ponte San Pietro (Maria Marco Di Nosse di Nocera Inferiore)[live], Villa Valle – Crema (Fabrizio Arcidiacono di Acireale)[live], Virtusciseranobergamo-Scanzorosciate (Filippo Colaninno di Nola)[live].

Girone C: Trento-Union San Giorgio (Mattia Nigro di Prato)[live], Este-Montebelluna (Costantino Cardella di Torre del Greco).

Girone D: Aglianese-Bagnolese (Aleksandar Djurdjevic di Trieste)[live], Ghivizzano-Pro Livorno (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Real Forte Querceta-Mezzolara (Jules Roland Mbei Tona Andeng di Cuneo)[live], Seravezza-Progresso (Davide Giacometti di Gubbio)[live].

Girone E: Pianese-Follonica Gavorrano (Valerio Pezzopane De L’Aquila)[live], Tiferno Lerchi-Sangiovannese (Guido Verrocchi di Sulmona)[live].

Girone F: Porto S. Elpidio-Real Giulianova (Cristian Romei di Isernia), Rieti-Cynthialbalonga (Saverio Esposito di Ercolano).

Girone G: Muravera-Giugliano (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Vis Artena-Cassino (Francesco Cusumano di Caltanissetta)[live]

Girone H: Fasano-Real Aversa (Gilberto Gregoris di Pescara)[live]