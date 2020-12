Benevento. Foggia: "I fratelli Inzaghi sono uno spot per il calcio"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, tra gli ex del match di questa sera tra Benevento e Lazio, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Questo un estratto delle parole del dirigente giallorosso:

"Il rapporto con il Benevento è nato quattro anni fa, cominciai dal settore giovanile. Devo ringraziare il Presidente Vigorito perché lui ha creduto molto in me e ha avuto fiducia assoluta nell'affidarmi questo incarico.

Tare è stato mio compagno di squadra e mio direttore sportivo. Lo considero anzitutto un amico e ci frequentiamo anche al di fuori del calcio. Per me è il migliore in assoluto nel suo ruolo.

Contro la Lazio mi aspetto una partita difficile: loro vorranno rifarsi dopo la sconfitta contro il Verona. Sono forti e mi aspetto arrivino tra le prime quattro del campionato.

Il risultato maturato a Sassuolo ha lasciato l'amaro in bocca. A volte non capisco l'utilizzo del VAR: è stato utilizzato correttamente per l'espulsione di Haraslin ma non nel finale per valutare il possibile rigore su Dabo. Chiediamo più attenzione nei nostri confronti.

I fratelli Inzaghi incarnano la purezza di questo sport perché lo vivono con passione ed entusiasmo. Si sentono diverse volte al giorno ed è bello vederli avere un rapporto così stretto: sono uno spot per il calcio. Pippo è un grande lavoratore, lavora anche 20 ore al giorno: la sua forza è essere ripartito dal Venezia in C.

L'acquisto a cui più sono legato è Caldirola mentre il più grande rimpianto resta Remy. A gennaio saremo vigili sul mercato ma non compreremo tanto per farlo.

Da giocatore ai miei allenatori chiedevo rispetto, da D.s. agli allenatori chiedo coerenza".