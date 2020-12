Potenza, per gli innesti di gennaio bisogna pensare prima alle uscite

Occorrono gli innesti per ritornare in campo a gennaio con la forza di lottare per la salvezza. Almeno cinque per permettere al Potenza di essere ancora in corsa per raggiungere la permanenza diretta. In questo momento si possono prendere soltanto due over e per far sì che ne arrivino altri, bisognerà liberare lo spazio. Il primo a fare le valigie sarà sicuramente il rumeno Boldor dopo le prestazioni incolori dell'ultimo periodo ed è stato convocato in sede per la rescissione, ma la trattativa non è andata a buon fine. Un altro partente è il portiere Marchegiani, ormai da un mese fuori dalle gerarchie dei portieri dopo l'arrivo di Marcone. Però adesso sarà necessario far punti prima della sosta natalizia.