Benevento-Lazio 1-1: i fratelli Inzaghi si dividono la posta in palio

Benevento e Lazio si sfidano reduci da una sconfitta per entrambe. I giallorossi sono stati immeritatamente battuti dal Sassuolo per 1-0 mentre i biancocelesti hanno subito il k.o. a domicilio dal Verona.

Pippo Inzaghi non rischia Viola e Iago Falque dal 1’ e schiera Ionita ed Insigne al loro posto; Simone Inzaghi, invece, si affida al ritorno di Luis Alberto in mediana che affiancherà Milinkovic ed Escalante; al centro della difesa c’è Hoedt al posto dell’infortunato Acerbi; Correa ritrova il posto da titolare accanto ad Immobile, parte dalla panchina Caicedo.

La prima emozione della partita è di marca giallorossa ed arriva al 6’: corner dalla sinistra, colpo di testa di Lapadula da distanza ravvicinata ma Reina respinge sulla linea. L'azione prosegue, la palla arriva a Glik che prova con un rasoterra ma ancora Reina si oppone ed evita il gol. Lazio vicinissima al vantaggio al 22’: Luis Alberto prova il destro rasoterra dal limite ma la palla si stampa sulla base del palo e termina sul fondo. Al 25’ gli ospiti siglano la rete del vantaggio: cross di Milinkovic dalla destra, Immobile sbuca in mezzo a due avversari e mette la palla sotto la traversa con Montipò che non può nulla contro la conclusione della Scarpa d'Oro europea. Al 33’ cross di Marusic dalla sinistra, colpo di testa di Immobile con palla che finisce di poco a lato alla sinistra di Montipò. Un minuto dopo la replica del Benevento: Schiattarella serve in profondità Lapadula che entra in area, perde l'attimo per la conclusione di prima intenzione e ci prova col destro mandando la palla sul fondo senza inquadrare la porta. Al 44’ Caprari prova l’azione solitaria e va alla conclusione col destro: Reina si tuffa alla sua destra e mette in angolo. Dalla bandierina va lo stesso Caprari, la palla si alza a campanile in area laziale, Schiattarella va alla conclusione col destro e la sfera si insacca alla destra di Reina. Il signor Pairetto, allo scadere dei 45’, manda tutti negli spogliatoi per l’intervallo senza concedere recupero: tra Benevento e Lazio è 1-1.

Nella ripresa il match si mantiene equilibrato ma le due squadre non creano grossi pericoli ai portieri. La sveglia suona poco dopo l’80’ in seguito ad una girandola di cambi da ambedue le parti. E’ la Lazio a farsi pericolosa con il subentrato Pereira. L’ex Manchester United prima serve in profondità una palla a Milinkovic che la manda di poco alta sopra la traversa nel tentativo di beffare Montipò con un pallonetto di testa; poi si mette in proprio e prova una conclusione dalla distanza che termina alta di poco. Al 90’ Iago Falque serve Di Serio che, arrivato in area, prova la conclusione, Reina respinge su Improta che, però, manda alto. Un minuto dopo contropiede del Benevento con Improta la cui conclusione, però, viene respinta ancora da Reina con i pugni. Trenta secondi dopo, sulla ripartenza della Lazio, Schiattarella commette un brutto fallo su Correa e rimedia il cartellino rosso. Al termine dei 4' di recupero concessi, il signor Pairetto decreta la fine dell'incontro: termina, quindi, in parità tra Benevento e Lazio con i fratelli Inzaghi che si dividono la posta in palio.

IL TABELLINO