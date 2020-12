Lazio. Reina: "Avremmo dovuto chiuderla prima, dobbiamo imparare"

Tra i protagonisti del match con le sue parate, Pepe Reina, portiere della Lazio, ha commentato la partita tra i biancocelesti ed il Benevento ai microfoni di DAZN:

"Dovevamo chiuderla prima. Sull'1-0 bisogna essere più cattivi altrimenti rischi, come successo oggi, di pareggiare. Alla fine avremmo anche potuto perderla. Partite come questa devono servirci da insegnamento. Dobbiamo essere più affamati, più cattivi. A qualsiasi squadra da fastidio prendere gol alla fine del primo tempo ma avevamo a disposizione un intero tempo per vincere. Domenica abbiamo un'altra gara importante contro il Napoli all'"Olimpico".

Siamo una squadra che rischia, che gioca per fare un gol più dell'avversario. Difendiamo alto e quindi rischiamo qualcosa in più. Bisogna difendere meglio ma il problema oggi è stato non averla chiusa.

La Champions si giocherà a febbraio e ci aspettano tante partite prima del Bayern Monaco. Ora concentriamoci sul campionato".