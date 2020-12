Il big match finisce in partità: è 1-1 tra Salernitana e Lecce

Il big match tra Salernitana e Lecce finisce uno a uno. I granata perdono così il primo posto in classifica superati dall'Empoli, mentre i giallorossi falliscono l'aggancio proprio sui padroni di casa.

Primo tempo. Inizio di gara con tanto possesso palla da parte del Lecce che però fatica a rendersi realmente pericoloso. All'11' è la Salernitana a passare in vantaggio: Anderson trova un ottimo corridoio e serve con Capezzi che in area, lasciato solo, batte facilmente Gabriel con un gran destro. Dopo lo svantaggio il Lecce va un po' in difficoltà e i padroni di casa provano ad approfittarne: azione insistita con Anderson che prova a servire Tutino, questa volta si fa trovare preparata la difesa giallorossa. La partita prosegue con il Lecce che prova a riportarsi sul pari, ma i granata non si fanno sorprendere. Al 34' bella l'idea di Pettinari con un tiro incrociato dal limite, potente, ma troppo centrale e Belec non ha problemi a bloccare la sfera. Al 39' altra azione insistita del Lecce: con Mancosu che filtra in area, ma ancora una volta il tiro non impensierisce il portiere avversario. Al 42' Tachtsidis serve Coda in area, l'attaccante giallorosso va al tiro che però è troppo largo e si spegne sul fondo. Al 44' altro brivido per i granata: Henderson trova un bellissimo traversone per Coda che sfiora la palla, ma non riesce a correggere in porta. Il primo tempo finisce così.

Secondo tempo. Il copione è lo stesso del primo tempo: il Lecce attacca e la Salernitana si difende. La pressione dei giallorossi porta al 53' al rigore per gli ospiti: ingenuità di Lopez che sgambetta Mancosu in area, per Chiffi pochi dubbi è penalty. Dal dischetto c'è Mancosu che con un tiro potente e preciso spiazza Belec e porta i giallorossi sull' 1 a 1. La partita diventa così più viva con la Salernitana che si fa rivedere in avanti. Al 57' il Lecce è di nuovo pericolosissimo con Coda che trova lo spazio giusto e va al tiro con il destro, ci arriva Belec che la mette in angolo. Al 60' altra occasione per gli ospiti: cross perfetto di Henderson per Mancosu che schiaccia il pallone, ma troppo centrale per impensierire Belec. Intorno al 62' serie di cambi: per i granata fuori Gondo e Dziczek, dentro Schiavone e Djuric, mentre per il Lecce fuori Pettinari per Stepinski. Al 69' altra occasione per gli ospiti: Adjapong serve Listkowski, ma il polacco perde l'attimo e si fa respingere la conclusione da Gyomber. Al 73' è la Salernitana a sfiorare il gol: cross al bacio di Kupisz per la testa di Djuric, la palla bacia il palo, ma finisce fuori. All'80' altra occasione per i granata: gran palla di Kupisz che mette al centro per Tutino, il suo tiro però è impreciso e la palla finisce sul fondo. Succede poco altro e all'Arechi finisce così in parità.