Lazio. S. Inzaghi: "Ottimo primo tempo, avremmo dovuto fare di più"

Dopo la sconfitta casalinga contro il Verona, la Lazio viene fermata sul pari dal Benevento. Questo il commento di mister Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, ai microfoni di DAZN:

"I ragazzi hanno provato a vincerla in ogni modo. Non avremmo dovuto prendere quel gol sul finale del primo tempo e avremmo dovuto farne un altro. Loro sono una squadra molto organizzata e solida che ci ha dato filo da torcere.

Il Benevento ha rispecchiato le ultime partite fatte: sono in salute, organizzati e hanno buoni giocatori. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma dopo una buona prestazione così non puoi andare negli spogliatoi sull'1-1. Era difficile fare lo stesso nella ripresa, al netto delle occasioni che abbiamo comunque avuto.

Non ho modificato l'assetto tattico perché stavamo comunque giocando molto bene. Ero soddisfatto della prestazione anche se il punteggio ci penalizzava.

Luis Alberto ha fatto una grande gara, non dimentichiamo che era fermo dalla partita con il Bruge: gli ho chiesto io di stringere i denti. Il primo tempo è stato molto buono e non mi aspettavo nemmeno che reggesse per 80' dopo essere stato fermo 6 giorni. Sapevamo tutti da che tour de force arrivavamo, inoltre dopo il Verona abbiamo perso altri tre giocatori per infortunio.

Ora mancano due partite per la sosta che sarà comunque di soli 10 giorni e poi si ricomincerà a giocare ogni tre giorni. Siamo delusi per il risultato ma sappiamo di avere grandi prospettive".