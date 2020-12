Benevento. F. Inzaghi: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi: incredibili"

Il Benevento ferma la Lazio con grande soddisfazione per Pippo Inzaghi che commenta così la prestazione dei suoi ragazzi contro la squadra allenata da suo fratello Simone ai microfoni di DAZN:

"Non posso dire nulla ai miei ragazzi perché sarebbe cercare il pelo nell'uovo. Sono fantastici e mi stanno regalando emozioni incredibili. Con la Lazio, a vederla nel primo tempo, non c'era partita perché ha giocatori fantastici: i miei calciatori stanno andando anche oltre rispetto a quello che mi aspettavo. Abbiamo schierato un 2001 e stava anche per fare gol: sono davvero soddisfatto.

E' stata una partita strana perché giocare contro mio fratello, del quale sono il primo tifoso, non è facile. Il calcio ci ha regalato soddisfazioni incredibili: ci ha dato sensazioni incredibili e credo sia motivo di soddisfazione per tutta la nostra famiglia.

I miei giocatori mi rendono orgogliosi così come lo sono anche il nostro presidente ed il nostro D.s.. Stanno andando oltre sapendo che, però, i piedi devono restare saldi a terra. Giochiamo alla pari contro squadre che non sono alla nostra portata: su un gol come quello fatto da Immobile non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Sono felice di aver creduto in loro e stanno ampiamente ripagando la fiducia.

Cerchiamo di preparare al meglio le partite: oggi giocavamo contro uno dei migliori allenatori d'Europa ed era difficile trovare qualche mossa a sorpresa. Fisicamente stiamo bene e lo abbiamo dimostrato nella ripresa. La ciliegina sarebbe stata il gol di Di Serio, un 2001 sul quale puntiamo molto.

Con mio fratello ci siamo sentiti ieri sera a mezzanotte ed eravamo un po' in imbarazzo: oggi non abbiamo esultato ai gol pur essendo felici per le nostre rispettive squadre. Da lui c'è solo da imparare visto quanto sta facendo con la Lazio".