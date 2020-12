Brindisi, poker di arrivi in casa biancazzurra

Dopo gli addii di Loris Palazzo, approdato al Bitonto, e di Federico Cerone, accasatosi invece alla Fidelis Andria, il Brindisi corre ai ripari. Nelle ultime ore infatti, la società biancazzurra ha concluso le trattative con il difensore Raffaele Gambuzza, con i centrocampisti Mauro Gori e Filippo Balzano e con l'attaccante Lorenzo Franzese.

Raffaele Gambuzza è un difensore centrale di grande esperienza avendo militato sempre in Serie C e D con squadre come Acireale, Gela, Bisceglie, Martina, Marsala, e Altamura. Proviene dal Siracusa (Eccellenza siciliana) con cui è stato protagonista fino al momento dello stop del campionato.

Gori ha vestito nella prima parte di stagione la casacca dell'Ostuni in Eccellenza pugliese, ma con alle spalle diverse stagioni tra Serie C e Serie D vissute con le maglie di Taranto, Arzanese, Paganese, Monopoli, Bastia, Fasano e Gelbison.

Classe '93, nativo di Bitonto, Balzano ha forgiato la sua personalità da calciatore tra Eccellenza e Serie D, grazie alle esperienze con Quartieri Uniti Bari, Nardò, Ostuni, Atletico Vieste, Bisceglie Calcio, Agnonese, Gravina e Milano City. Nel 2015 per lui esperienza anche tra i "Pro" con il Taranto. Proviene dall'Ecccellenza pugliese dove in questo primo scorcio di stagione ha indossato la maglia dell'Unione Calcio Bisceglie.

Franzese, attaccante classe '93, è reduce da diverse stagioni in Lombardia, tra Eccellenza e Serie D. Torna nel Girone H, dove qualche stagione addietro è stato protagonista con la maglia del Gallipoli, siglando 10 reti. Per lui esperienze anche con le casacche di Riccione e Cosenza.

I quattro calciatori, nonostante da parte del club non ci sia stata ancora alcuna comunicazione ufficiale, sono già a disposizione di mister Claudio De Luca.