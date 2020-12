Stasera big match tra Napoli e Inter. Pochi dubbi per Gattuso che ha praticamente tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Osimhen.

Conferme in attacco e difesa, unico dubbio a centrocampo: certo Zielinski, si giocano due posti Demme, Bakayoko e Ruiz.

Nell'Inter tornerà titolare Gagliardini con Eriksen in panchina. Mancheranno i due cileni Vidal e Sanchez, in dubbio anche Hakimi che potrebbe subentrare a gara in corso.