Benevento. Che grinta i giallorossi, le grandi non sono un taboo

Il Benevento di Pippo Inzaghi ha dimostrato, ancora una volta, ieri sera, contro la Lazio del fratello Simone, di potersela giocare anche contro avversari nettamente più forti o, come definiti dallo stesso tecnico giallorosso, "extraterrestri".

La squadra vista ieri sera, pur con assenze importanti, ha tenuto testa all'avversario per 90', non lo ha mai subito e ha preso gol su una delle poche occasioni concesse e, tra l'altro, con una giocata degna del campione che l'ha realizzata, Ciro Immobile.

Difesa e centrocampo hanno retto molto bene l'urto degli avversari che annoverano tra le loro fila elementi del calibro di Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Correa e Immobile. L'attacco, formato da solo Lapadula, ha sorretto lo sforzo collettivo e ha sfiorato il gol in un paio di occasioni: clamorosa quella in avvio di gara che avrebbe portato i giallorossi sull'1-0. Certo l'ex attaccante del Lecce non segna molto ma il suo lavoro è preziosissimo per tutta la squadra e per gli equilibri tra i vari reparti.

Le sostituzioni, come spesso accade a mister Inzaghi, sono state tutte azzeccatissime: Di Serio ha dato nuova verve all'attacco e ha sfiorato anche clamorosamente un gol di pregevole fattura; Iago Falque ha dimostrato ancora una volta di poter essere un fattore determinante nello scacchiere giallorosso; Dabo ha dato vigore alla mediana al posto di uno stanco Ionita e Improta ha dato il suo solito contributo in termini di corsa e grinta.

Sarà importantissima la prossima sfida casalinga contro il Genoa: uno scontro diretto che non si può fallire per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale, la salvezza.