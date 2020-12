Primo colpo di mercato per il Picerno: il portiere under Carriero

Prima operazione in questa sessione di mercato invernale per il Picerno, che si assicura le prestazioni del portiere Stefano Carriero. Classe 2001, originario di Brindisi, ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili del Martina Franca. E' stato subito notato dal Benevento, squadra neopromossa nell'ultimo campionato in Serie A, dove il giovane portiere ha giocato nella formazione Primavera e si è messo in mostra. Ha difeso anche i pali di Taranto e Audace Cerignola. La trattativa è stata portata a termine dal direttore generale Vincenzo Greco. Carriero ha già raggiunto la squadra per svolgere il primo allenamento.

Ufficio Stampa Az Picerno