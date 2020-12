Roma, Fonseca: "Mancini e Smalling pronti a giocare dall'inizio"

La Roma affronterà un Torino ferito all'Olimpico, a caccia di punti fondamentali per uscire quanto prima dalla zona retrocessione. I giallorossi, invece, vorranno dare continuità all'ottima prova del Dall'Ara, dove si è imposta con un pokerissimo. Il piccolo blackout contro Napoli e Sassuolo è stato annullato grazie alla prova di forza contro una compagine tosta, quale il Bologna. Adesso, Fonseca dovrà superare lo scoglio granata, per dimostrare di essere all'altezza delle ambizioni Champions.

Paulo Fonseca ritorna dopo la squalifica rimediata contro i neroverdi. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico portoghese è ancora polemico, sollevando una questione: "Non capisco come mai giochiamo dopo meno di tre giorni. Non riesco veramente a capire come mai scenderemo in campo il giovedì". Poi, parlando della partita e delle scelte dal 1': "Il Torino è un avversario difficile da affrontare. Mancini e Smalling sono pronti per giocare dal primo minuto e in porta ci sarà Pau Lopez. Karsdorp, dopo l'ottima prova contro il Bologna, riposa. Difficile per lui giocare tre partite di seguito".