Taranto, Marsili: "C'è rammarico ma dobbiamo ripartire forti"

Il pareggio allo stadio Stefano Vicino contro il Gravina porta con sé il rammarico di non aver chiuso anzitempo la sfida. I punti lasciati a Casarano e Gravina potrebbero essere decisivi nella corsa verso la promozione. Il capitano del Taranto, Massimiliano Marsili rilascia delle dichiarazione nel corso della trasmissione Rossoblu85, ai microfoni di Canale85. Alla luce dei due risultati, il centrocampista evidenzia: "C'è sicuramente rammarico e dispiacere, soprattutto dopo aver fatto due buone prestazioni. Potevamo portare a casa il bottino pieno".

Tuttavia, lo stesso Marsili osserva il bicchiere mezzo pieno: "Dobbiamo ripartire più forti di prima". Si, perchè il Taranto visto fino ad ora è una signora squadra. Il gruppo guidato da Giuseppe Laterza ha mostrato di essere un gruppo unito, consapevole dei propri mezzi. Infine, il centrocampista ha voluto parlare del suo stato di forma: "Mi sento molto bene, sto lavorando al massimo. In questo modo, posso esprimere solo il meglio di me in campo".