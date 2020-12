Designati gli arbitri per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. La designazione per la sfida tra Cavese e Teramo:

Arbitro: Michele Giordano di Novara

Assistenti: Fabrizio Giorgi di Legnano

Assistenti: Veronica Martinelli di Seregno

Quarto ufficiale: Claudio Campobasso di Formia