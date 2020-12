Brindisi, anche Lacarra ad un passo dall'addio. Lo attende il Molfetta

Dopo Cerone e Palazzo, anche Giuseppe Lacarra è pronto a salutare il Brindisi. Come riportato dai colleghi di Canale 85, l'attaccante barese è in procinto di trasferirsi al Molfetta, compagine militante sempre nel Girone H del campionato di Serie D. Via dunque un altro fedelissimo di mister Claudio De Luca, che lo aveva voluto fortemente in estate.

Sul fronte entrate invece, dopo gli innesti di Gambuzza, Gori, Balzano e Franzese, sembra a buon punto la trattativa per portare in biancazzurro l'esterno offensivo ex Fasano Gomes Forbes, reduce dall'esperienza in Eccellenza con la maglia del Massafra.