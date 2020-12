Picerno sanzionato con soli 10mila euro: gran lavoro della società

A seguito del Deferimento del Procuratore Federale dello scorso 23 novembre, si è tenuta in data odierna l’udienza davanti alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in modalità video-conferenza. A conclusione dell’udienza, il Picerno è stata sanzionato con l’ammenda di 10mila euro, riferita all’addebito contestato per la condotta dei suoi ex tesserati. La società melandrina venne deferita a titolo di responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati della stagione calcistica 2018/2019. La Procura Federale ha chiesto per il club rossoblu una penalizzazione di 3 punti, non accolta dal Tribunale Federale Nazionale, grazie alle ragioni dimostrate dalla società nel dibattimento. Grande soddisfazione è stata espressa da Vincenzo Greco, direttore generale, che ha dichiarato: “In questi giorni con gli Avvocati Luis Vizzino, Flavia Tortorella e Fabio Lattanzi abbiamo lavorato sodo. Un grande lavoro che ci ha portato ad ottenere un grande risultato. Io e la società -ha aggiunto Greco - abbiamo sempre confidato nel giusto e corretto operato della giustizia sportiva, e continueremo a farlo”. Questo ottimo risultato è anche frutto delle scelte fatte dal presidente Donato Curcio e dal dg Vincenzo Greco, i quali, subito dopo la sentenza del 31 agosto scorso, hanno deciso di dare vita ad un nuovo progetto del Picerno, sia a livello dirigenziale che sportivo, escludendo e dissociandosi da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per illecito". Anche l'Avvocato Luis Vizzino esprime la sua felicità: "Indubbiamente c’è grande soddisfazione per il lavoro svolto. Siamo contenti.”

Ufficio Stampa Az Picerno