Fasano, D'Amico: "Momento difficile, ma ne usciremo"

Intervenuto nel post-gara in conferenza stampa, il presidente del Fasano Franco D'Amico ha analizzato la sconfitta interna dei biancazzurri nel recupero con il Real Agro Aversa. Queste le sue parole:

"È un momento molto complicato per noi. Oggi abbiamo perso un po' di tranquillità, dispiace perché siamo stati fermi due mesi e nelle ultime gare avevamo raggiunto una buona condizione. È un periodo difficile, ma ne usciremo. Leggevo un po' di commenti, ma in questa annata è difficile fare calcio in queste condizioni e sinceramente mi dispiace dopo tutti i sacrifici che ha fatto questa società.

Noi tutti abbiamo fatto il massimo per portare i nostri colori a certi livelli e sopratutto per avere consensi per ospitalità, accoglienza e modo di fare calcio. Mi rendo conto che però questi valori a casa nostra non sono apprezzati. Piano piano usciremo fuori, abbiamo sempre superato i momenti no e non è la prima volta che ci tocca affrontate certe difficoltà".