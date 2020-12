Prelli: "Ripartiamo da un ottimo primo tempo"

Il punteggio punisce il Borgosesia forse oltre i propri demeriti ma quello visto al D'Albertas per un tempo è stato un ottimo Borgosesia e non era scontato per come sono andati gli ultimi due mesi in casa granata causa Covid; non fa drammi nel post partita il tecnico valsesiano Carlo Prelli: "Sapevamo che non era una partita semplice qui a Gozzano, siamo andati in difficoltà in undici contro dieci; ripartiamo da un ottimo primo tempo, non sapevo cosa cambiare alla fine di una prima frazione dove avevamo creato sei-sette occasioni, purtroppo non le abbiamo sfruttate e lo abbiamo pagato. Il Gozzano ha più esperienza rispetto a noi, lo dicevo ai ragazzi nello spogliatoio, questi anni più servono in questi momenti, la gioventù ti dà maggior dinamicità e ti spinge in certi momenti ma loro sanno quando rallentare il gioco e quando accelerare, sono contento che siamo ripartiti perchè giocando potremmo crescere nel nostro cammino.

Il calo nella ripresa è fisiologico, nove ragazzi colpiti da covid per 21 giorni non si sono mossi da casa, devono tornare in forma e non è immediato".