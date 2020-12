Fiorentina-Sassuolo 1-1, Vlahovic risponde a Traorè

Nella dodicesima giornata di Serie A il Sassuolo fa visita alla Fiorentina di Cesare Prandelli alla ricerca della prima vittoria da quando è tornato sulla panchina dei viola; mentre il Sassuolo del rientrante Ciccio Caputo, seppur dalla panchina, vuole continuare a sognare le posizioni di vertice.

La prima palla gol è di marca viola, cross basso di Ribery per Biraghi che mette fuori da buona posizione. Al 13' il Sassuolo trova il vantaggio col primo gol stagionale di Traorè ben servito dal solito Berardi. La reazione dei padroni di casa però non si fa attandere, al 24' Ribery scalda i guanti di Consigli. Lo stesso attaccante francese viene steso in area poco dopo, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Vlahovic trasforma per il pareggio della Fiorentina. Con questo risultato le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa partono meglio i neroverdi, al 53' Obiang centra la traversa da solo contro Dragowski. La risposta dei viola è sui piedi di Castrovilli che costringe Consigli a una grande parata. Tanti cambi nella parte centrale di tempo, e quando la partita sembra finita Ribery salta due difensori e lascia andare una botta che si stampa sulla traversa. Fiorentina ad un soffio del vantaggio che però non arriva. Finisce 1-1, un punto a testa che va meglio al Sassuolo, i viola smuovono la classifica nella parte bassa.