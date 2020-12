Picerno, Curcio: "Mettiamocela tutta per tornare tra i professionisti"

"Adesso mettiamo alle spalle questa vicenda, continuiamo con questo nuovo progetto e mettiamocela tutta per tornare presto tra i professionisti". Sono le dichiarazioni del presidente del Picerno Donato Curcio, intervenuto dagli Stati Uniti d'America. "Un ringraziamento alla società, al direttore generale Vincenzo Greco ed agli avvocati Vizzino, Tortorella e Lattanzi per il grande lavoro svolto in sinergia. Abbiamo evitato una penalizzazione, abbiamo già pagato ed abbiamo sempre avuto, ed avremo, fiducia negli organi di giustizia".

"Da mesi - ha aggiunto il patron - abbiamo intrapreso un nuovo progetto, rinnovando la società e staff. Bisogna mettercela tutta, l'obiettivo è quello di tornare tra i professionisti nel più breve tempo possibile. Finalmente mettiamo alle spalle questa vicenda". In conclusione: "Un saluto va a tutti i tifosi picernesi che non hanno mai fatto mancare la vicinanza ed il supporto a me, Greco, ai dirigenti e squadra in questi mesi difficili, che adesso posso dire finalmente che sono alle spalle. Spero di raggiungere presto Picerno".

Ufficio Stampa Az Picerno