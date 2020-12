Foggia, ripresi ieri gli allenamenti in vista della Paganese

Riprendono a spron battuto gli allenamenti dei satanelli, che dopo il giorno in più di riposo concesso dallo staff tecnico si sono ritrovati ieri pomeriggio sul sintetico di Troia per dare il via alle sessioni di lavoro quotidiane in vista di mercoledì prossimo, quando il Foggia sarà di scena a Pagani.

Attivazione aerobica, esercitazioni di tecnica individuale e mini-partitella a tema per i rossoneri di Marchionni, che domenica non scenderanno in campo, osservando un turno di riposo in seguito all'esclusione del Trapani dal campionato di C. In permesso concordato Gentile, ha ripreso a lavorare parzialmente col resto della squadra Agostinone, reduce dall'infortunio al gomito destro. Lavoro differenziato, invece, per Ndiaye e Spadoni.

Oggi e domani allenamento pomeridiano sempre al "D’Achille" di Troia, sabato prevista una doppia seduta.