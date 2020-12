Pro Vercelli-Livorno 0-2, la Pro capitola nella ripresa

Manca ancora l’appuntamento con la vittoria la Pro Vercelli che nel recupero di ieri contro il Livorno cede due a zero; i toscani che stanno cercando di risolvere i problemi societari passano due volte nella ripresa e tornano a casa con tre punti pesanti.

La cronaca Grande chance per la Pro Vercelli di passare in vantaggio al 12’, Blaze serve Borello che batte Stancampiano ma centra in pieno la traversa, lo stesso Borello trova il gol al 15’ ma l’arbitro fischia fuorigioco; al 20’ colpo di testa di Clemente alto sulla traversa, al 26’ si vede il Livorno con Braken, attento Saro; al 32’ Padovan non trova la conclusione vincente su assist di Clemente, l’attaccante delle bianche casacche poteva fare meglio, la prima frazione finisce zero a zero.

Al 49’ ancora Borello pericoloso, blocca Stancampiano; al 53’ Blaze colpisce male da buona posizione, Modesto si gioca le carte Comi, Rolando, Iezzi e Petris ma è il Livorno a trovare il vantaggio al 69’ con Murillo che su errore di Carosso batte Saro; la Pro subisce il colpo, tre minuti dopo lo zero a uno Bussaglia va vicino al raddoppio, sugli sviluppi del corner successivo Saro è miracoloso su Di Gennaro; al 74’ Comi impegna Stancampiano, sulla ribattuta Zerbin manca il pareggio. All’82’ il Livorno chiude la partita con Braken che su assist di Murillo batte per la seconda volta Saro