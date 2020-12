Le decisioni del TFN: squalifiche e inibizioni per i quattro deferiti

Il caso Picerno-Bitonto è finalmente terminato. A perderci chiaramente è stato nello scorso settembre la società melandrina e i propri tifosi con la retrocessione d'ufficio in serie D e che con le decisioni di ieri è incorsa nell'ammenda di 10mila euro. Però ci sono state delle decisioni da parte del Tribunale Nazionale Federale: due anni e tre mesi di squalifica per Domenico Giacomarro; un anno e sei mesi di squalifica per Nicola Tramutola; sei mesi di inibizione per Pietro Chiaradia; un anno di inibizione per Vincenzo Mitro. Si è chiusa questa vicenda che ha tolto il professionismo ad una piccola comunità. Il regalo più bello ora sta ai nuovi con il ritorno in Lega Pro.