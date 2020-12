La Nocerina blinda Diakitè, Cavallaro: "È il nostro bomber"

Mister Giovanni Cavallaro non ha dubbi: "Adam Diakitè è il bomber della Nocerina, è e resterà rossonero, tra noi c'è un patto, coi suoi gol porterà in alto questa squadra, abbiamo puntato su di lui fin dal primo momento, in tanti ce lo invidiano ma è nostro".

Parola di mister, proprio nel giorno in cui Diakitè, dopo un paio di sedute di riposo precauzionale, è tornato ad allenarsi col resto della squadra.

UFFICIO STAMPA ASD NOCERINA CALCIO 1910