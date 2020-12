Modesto: "Un match a due facce, andremo a caccia del riscatto a Lecco"

Solo un punto tra Albinoleffe e Livorno non era certo un bottino auspicabile per la Pro Vercelli che vede allontanarsi la vetta della classifica, analizza il match contro il Livorno mister Modesto: “Ottimo primo tempo ben giocato, siamo entrati con la giusta cattiveria e atteggiamento; contro avevamo una formazione molto forte come il Livorno, ben preparata da mister Del Canto. Potevamo segnare l’uno a zero ma non ci siamo riusciti, nella ripresa il match è cambiato, tanti uno contro uno, alcuni li abbiamo persi e abbiamo fatto degli errori. Siamo andati sotto ma abbiamo avuto la chance del pari con Zerbin ma purtroppo non l’abbiamo concretizzata; faccio i complimenti a loro per il secondo tempo per aver concretizzato al meglio le occasioni avute.

Dobbiamo cancellare questa gara in vista del match di Lecco, oggi abbiamo disputato due tempi molto diversi tra di loro; nell’uno contro uno la concentrazione è fondamentale ma non voglio dare troppe colpe ai ragazzi, devono essere sereni e tranquilli in vista del match di sabato”.