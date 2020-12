Roma, vittoria e terzo posto: 3-1 rifilato al Torino

La Roma vince e vola al terzo posto, in piena zona Champions League, a pari punti con la Juventus. Dopo il pokerissimo rifilato al Bologna, i giallorossi portano a casa i tre punti dopo una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista. In rete ancora una volta Mkhitaryan - 7° sigillo in campionato per lui - Veretout dal dischetto e Pellegrini. L'unico goal subito arriva dalla zampata di Andrea Belotti dopo un batti e ribatti nell'area di rigore. Il goal di Lorenzo Pellegrini è stato fondamentale sia per il calciatore che per la squadra. Gli infortuni subiti aveva oscurato il suo potenziale, limitando l'importanza di avere in rosa un giocatore dalle sue caratteristiche. Il classe 96' ritorna e sigla un goal fantastico.

La Roma, dunque, con la vittoria per 3-1 rifilata al Torino in questa 12° giornata di Serie A, si porta in terza posizione, candidandosi ufficialmente per la lotta al posto in Champions. E' un'altra squadra quella vista nelle prime partite della stagione: una Roma frizzante, attenta e ben messa in campo. Poi, il feeling tra Mkhitaryan e Pedro funziona alla grande e Veretout è il perno centrale di questa squadra. Dzeko rappresenta sempre una pedina cruciale per il gioco dei giallorossi poiché consente di aprire buoni spazi per l'inserimento dei centrocampisti. Ma, nel complesso è la rosa il fattore aggiunto: Borja Mayoral quando viene chiamato in campo risponde sempre presente e Gonzalo Villar è sempre più al centro del progetto Roma.

Il mix tra giovani ed esperti funziona alla perfezione: Mancini, Ibanez e Kumbulla hanno mostrato di avere personalità e carattere, il tutto accompagnato dall'esperienza e dalla presenza di Smalling. A centrocampo Veretout è una sicurezza, Pellegrini è un valore aggiunto, Villar ha del potenziale, Carlos Perez è un fulmine quando si accende e rappresenta il gioiellino a disposizione. Mkhitaryan e Pedro vivono una seconda giovinezza, in grande forma e sempre frizzanti per tutti i 90', primi rifinitori di Dzeko e primissimi finalizzatori. La Roma ha risposto ancora presente, in attesa della prova di maturità a Bergamo, nel prossimo turno, contro l'Atalanta.