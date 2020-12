F. Andria, Avantaggiato: "Domenica vittoria importante. Panarelli..."

Si è reso subito protagonista con la maglia della Fidelis Andria: Alessandro Avvantaggiato non ha perso tempo, andando in gol domenica scorsa e contribuendo al successo federiciano nella trasferta contro l'Aversa.

Queste le dichiarazioni dell'ex Taranto: "Un bel gol il mio, ma l'importante era portare a casa i tre punti perché sappiamo che andare a giocare lì non è mai facile per nessuno, perché trovi ragazzi furbi e scaltri che vogliono portare i punti a casa. La posizione? Posso giocare esterno a sinistra, sono abituato a saltare l'uomo e sono anche più pericoloso sull'out mancino ma comunque sono a disposizione sempre della squadra".

Sulla scelta di approdare alla Fidelis: "È stata importante la presenza di Panarelli che ho avuto già a Taranto, mi sono trovato molto bene con lui. Appena ho ricevuto la chiamata della società, non ho esitato un minuto. La cosa che mi spingeva era proprio la presenza del mister, perché so che con lui c'è meritocrazia. E spesso nel calcio questo non c'è".