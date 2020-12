Sono tre i giocatori squalificati per quanto riguarda il girone A di Serie C tutti per un turno, il Novara affronterà la Pro Patria senza Bove e Panico (oltre a Schiavi che devo scontare il suo terzo turno di squalifica)

1 giornata

Giubilato (Pro Sesto), Bove (Novara), Panico (Novara)