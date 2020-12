Cavese, i convocati per Teramo: out Senesi e Migliorini

Seduta di rifinitura e partenza per Teramo subito dopo pranzo, per la comitiva bleufoncé, che domani allo stadio ‘Gaetano Bonolis’ (ore 17.30) affronterà la formazione di casa. Il tecnico Vincenzo Maiuri, per la trasferta in terra abruzzese, ha convocato 24 calciatori:

PORTIERI: 1 Bisogno, 22 Paduano, 38 Russo

DIFENSORI: 2 Matino, 3 Ricchi, 13 Marzupio, 17 Tazza, 26 Cannistrà, 27 De Franco, 28 Nunziante, 36 Semeraro

CENTROCAMPISTI: 5 Lulli, 8 Favasuli, 11 Onisa, 15 Cuccurullo, 21 Matera, 31 Esposito, 34 Pompetti

ATTACCANTI: 7 Russotto, 9 De Paoli, 10 De Rosa, 19 Oviszach, 20 Germinale, 37 Vivacqua