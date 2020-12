Serie D, dodici anticipi. Il programma completo con i rinvii

La Serie D verso l’8 giornata (la 10^ per i gironi A e C) in programma domenica 20 dicembre alle 14.30. Il turno si apre con ben dodici anticipi al sabato allo stesso orario. Si tratta di Chieri-Castellanzese (A), Nibionnoggiono-Virtusciseranobergamo (B), Adriese-Ambrosiana, Cartigliano-Cjarlins Muzane, Manzanese-Belluno, Mestre-Clodiense (C), Sammaurese-Seravezza (D), Vastese-Montegiorgio (F), Lanusei-Vis Artena, Latte Dolce Sassari-Latina, Team Nuova Florida-Nocerina (G) e Santa Maria Cilento-Dattilo (I).

Il programma di domenica prevede solo un posticipo d’orario che riguarda Imperia-Folgore Caratese con calcio d’inizio fissato alle 15.00. Sono due i cambi di campo, Ghivizzano-Bagnolese si gioca al comunale di Altopascio (Lu) e Taranto-Real Aversa al “Miani” di Ginosa (Ta).

Queste le partite rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Vis Nova Giussano-Villa Valle (B), Progresso-Forlì (D), San Donato Tavarnelle-Trastevere, Sporting Trestina-Aquila Montevarchi (E), Recanatese-Atletico Terme Fiuggi (F), Giugliano-Arzachena (G) e Troina-Paternò (I).

Il programma completo e le designazioni arbitrali

Girone A: Bra - Arconatese (Giuseppe Mucera di Palermo), Borgosesia - Lavagnese 1919 (Luca Selvatici di Rovigo), Chieri - Castellanzese (Ilaria Bianchini di Terni)[live], Caronnese - Fossano (Simone Di Renzo di Bolzano)[live], Varese - Sanremese (Fabrizio Pacella di Roma 2)[live], Derthona - Legnano (Alessandro Negrelli di Finale Emilia)[live], Imperia - Folgore Caratese (Andrea Bortolussi di Nichelino), Pontdonnaz Honearnad - Casale (Fabio Franzo' di Siracusa), Saluzzo - Gozzano (Francesco Lipizer di Verona), Sestri Levante - Vado (Matteo Dini di Citta' di Castello).

Girone B: Caravaggio - Breno (Federico Muccignato di Pordenone), Crema - Seregno (Matteo Canci di Carrara)[live], Fanfulla - Sporting Franciacorta (Thomas Bonci di Pesaro)[live], Nibionnoggiono - Virtusciseranobergamo (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Ponte San Pietro - Desenzano Calvina (Davide Albano di Venezia)[live], Scanzorosciate - Casatese (Luca Capriuolo di Bari)[live], Sona - Brusaporto (Valentina Finzi di Foligno), Tritium - Real Calepina (Giacomo Casalini di Pontedera).

Girone C: Mestre - Union Clodiense Chioggia (Fabrizio Arcidiacono di Acireale)[live], Adriese - Ambrosiana (Gianluca Natilla di Molfetta)[live], Caldiero Terme - Este (Davide Gandino di Alessandria)[live], Montebelluna - Union Feltre (Federico Cosseddu di Nuoro)[live], Campodarsego - Chions (Deborah Bianchi di Prato), Cartigliano - Cjarlins Muzane (Ferdinando Emanuel Toro di Catania)[live], Luparense - Trento (Gioele Iacobellis di Pisa), Manzanese - Belluno (Dario Acquafredda di Molfetta)[live], Union San Giorgio Sedico - Arzignano Valchiampo (Lorenzo Vacca di Saronno)[live], Virtus Bolzano - Delta Porto Tolle (Filippo Colaninno di Nola).

Girone D: Correggese - Marignanese (Alessandro Cutrufo di Catania)[live], Fiorenzuola - Aglianese (Simone Gauzolino di Torino)[live], Ghivizzano Borgoamozzano - Bagnolese (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno), Lentigione - Pro Livorno Sorgenti (Enrico Cappai di Cagliari), Real Forte Querceta - Prato (Marco Menozzi di Treviso)[live], Rimini - Corticella (Francesco Loiodice di Collegno)[live], Sammaurese - Seravezza Pozzi (Giovanni Castellano di Nichelino), Sasso Marconi Zola - Mezzolara (Riccardo Fichera di Milano).

Girone E: Scandicci - Tiferno Lerchi (Stefano Moretti di Como)[live], Cannara - Siena (Matteo Frosi di Treviglio), Follonica Gavorrano - Foligno (Giorgio Bozzetto di Bergamo)[live], Grassina - Ostia Mare (Silvia Gasperotti di Rovereto)[live], Lornano Badesse - Pianese (Andrea Valentini di La Spezia)[live], Montespaccato - Sinalunghese (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata)[live], Sangiovannese - Flaminia (Alberto Poli di Verona)[live].

Girone F: Porto S. Elpidio - Pineto (Gianluca Martino di Firenze)[live], Castelnuovo Vomano - Campobasso (Emanuele Bracaccini di Macerata)[live], Cynthialbalonga - Matese (Riccardo Leotta di Acireale)[Sportitalia], Real Giulianova - Rieti (Andrea Zoppi di Firenze), S. Nicolò Notaresco - Castelfidardo (Julio Milan Silvera di Valdarno)[live], Tolentino - Olympia Agnonese (Adil Bouabid di Prato), Vastese - Montegiorgio (Dario Duzel di Castelfranco Veneto)[live], Vastogirardi - Aprilia Racing Club (Stefano Striamo di Salerno).

Girone G: Cassino - Carbonia (Fabrizio Ramondino di Palermo), Nola - Insieme Formia (Mario Picardi di Viareggio), Gladiator- Monterosi (Giorgio Di Cicco di Lanciano)[live], Lanusei - Vis Artena (Gerardo Garofalo di Torre del Greco)[live], Latte Dolce Sassari - Latina (Francesco D'Eusanio di Faenza)[live], Team Nuova Florida - Nocerina (Mauro Gangi di Enna), Torres - Afragolese (Marco Marchioni di Rieti)[live], Savoia - Muravera (Domenico Leone di Barletta)[live].

Girone H: Audace Cerignola - Bitonto (Simone Moretti di Valdarno)[live], Fidelis Andria - Casarano (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Francavilla - Sorrento (Matteo Campagni di Firenze), Lavello - Az Picerno (David Guida di Torre Annunziata)[live], Molfetta - Puteolana (Daniele Aronne di Roma 1)[live], Nardò - Gravina (Davide Santarossa di Pordenone), Portici - Fasano (Francesco Cusumano di Caltanissetta)[live], Taranto - Real Aversa (Gabriele Restaldo di Ivrea)[Canale85], Team Altamura - Brindisi (Daniel Cadirola di Milano)[Studio100].

Girone I: Acr Messina - Castrovillari (Giovanni Agostoni di Milano)[live], Biancavilla - Rotonda (Marco Russo di Torre Annunziata)[live], Cittanovese - Acireale (Giuseppe Vingo di Pisa)[live], Città Di S. Agata - Fc Messina (Gianluca Catanzaro di Catanzaro)[live], Licata - San Luca (Simone Pistarelli di Fermo)[live], Marina Di Ragusa - Gelbison Vallo D. Lucania (Andrea Migliorini di Verona), Santa Maria Cilento - Dattilo (Enrico Gigliotti di Cosenza)[live], Rende - Roccella (Valerio Pezzopane di L'Aquila).