Castelnuovo Vomano-Campobasso affidata a Bracaccini di Macerata

Sarà il sig. Emanuele Bracaccini della Sezione AIA di Macerata a dirigere la partita Castelnuovo Vomano-Campobasso, ottava giornata del Girone F di Serie D in programma domenica 20 dicembre alle ore 14:30. Sarà coadiuvato dal sig. Tagliaferri di Faenza e dal sig. Merciari di Rimini.

Per il ventottenne arbitro marchigiano, alla quinta stagione alla Can D, quella di domenica sarà la quinta uscita stagionale in Serie D dove, finora, ha diretto 74 gare, compresa 1 dei play off e 5 di Coppa Italia. Il bilancio è di 28 vittorie interne, 23 pareggi e 23 vittorie esterne.

Nessun precedente con i padroni di casa del Castelnuovo Vomano. Due, invece, i precedenti con i molisani. In entrambe le occasioni le gare sono finite con un pareggio.

Precedenti Campobasso:

19/11/2017 -Pineto Calcio - Campobasso 1-1

(34’ D’Agostino, 44’ Ciarcelluti)

02/12/2018 -Campobasso - Olympia Agnonese 2-2

(20’ Ricciardi, 33’ e 44’ Musetti, 56’ Salifu)

La foto si riferisce proprio a quest'ultima gara. Fonte foto: S.S. Campobasso Calcio