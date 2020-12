Soda: "Stiamo crescendo, vittoria meritata"

Il Gozzano si aggiudica il derby della Cremosina battendo tre a zero il Borgosesia e il tecnico dei novaresi Antonio Soda non può che essere soddisfatto a fine partita: "La squadra sta crescendo ma vogliamo fare sempre di più, dobbiamo ambire a fare un campionato importante. E' stata una vittoria meritata, volevamo partire meglio ma non era facile contro una squadra raccolta che chiudeva tutti gli spazi e che ci ha messo anche in difficoltà nel primo tempo; ottima la reazione dieci contro undici, non era facile. Siamo una squadra nuova, tanti juniores, tanti arrivati nel mercato e qualcuno nelle ultime settimane. A Chieri abbiamo creato molto di più ma non siamo stati concreti e abbiamo fallito l'appuntamento con la vittoria. Il mercato? La società sa quello che deve fare, se ci sarà l'occasione opereremo per migliorare la rosa, credo che nessuno andrà via anche se arriveranno offerte dalla categoria superiore".