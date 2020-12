Benevento-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Benevento e Genoa si affronteranno domani pomeriggio al "Vigorito" nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio casalingo: i giallorossi dall'1-1 contro la Lazio mentre i rossoblù dal 2-2 contro il Milan. Queste le previsioni di formazioni in vista di domani.

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi, oltre ai soliti Caldirola e Maggio, dovrà fare a meno dello squalificato Schiattarella. Al posto del regista napoletano potrebbe essere riproposto Ionita come già accaduto a Parma. Viola dovrebbe partire ancora dalla panchina ma è pronto per dare il suo contributo a gara in corso. Potrebbe rivedersi dal 1' anche Iago Falque, autore di due ottimi subentri sia contro il Sassuolo che contro la Lazio e che ora è pronto a dare il suo contributo dall'inizio. In difesa, davanti a Montipò, la coppia di centrali potrebbe essere formata da Glik e Barba con Tuia inizialmente in panchina e Foulon titolare sulla corsia mancina. La punta sarà come sempre Lapadula.

QUI GENOA - Mister Maran recupera diversi elementi anche se non tutti saranno già pronti per un posto da titolare. In difesa, davanti a Perin, ci dovrebbero essere Goldaniga, Bani e Masiello. I titolari delle corsie esterne potrebbero essere Ghiglione e Criscito, con il napoletano recuperato ma non al 100%: pronti a subentrare dalla panchina Zappacosta e Czyborra; al centro appaiono sicuri del posto Badelj e Lerager mentre Rovella e Sturaro sono il ballottaggio per l'ultima maglia disponibile. Dopo la doppietta contro il Milan, è lecito aspettarsi la conferma per Destro in attacco; al suo fianco dovrebbe esserci Scamacca ma restano vive le candidature di Shomurodov e Pandev.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Dabo, Ionita, Hetemaj; Caprari, Iago Falque; Lapadula; All.: Inzaghi.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Badelj, Lerager, Rovella, Criscito; Destro, Scamacca; All.: Maran.

La gara sarà trasmessa in tv e streaming su Sky.