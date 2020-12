Taranto, Laterza: "Abbiamo dimostrato di poter dare qualcosa in più"

Il Taranto si prepara ad affrontare la sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie D contro la Real Aversa, in programma alle ore 14:30 di domani dal neutro del Teresa Miani di Ginosa. Il tecnico rossoblù ha svolto la consueta conferenza stampa di vigilia. Giuseppe Laterza ha voluto sottolineare in un primo momento: "Ci dobbiamo adattare al fatto che giochiamo sul neutro del Miani anziché allo Iacovone. Ovviamente, non dobbiamo crearci alibi. Da parte nostra ci deve essere massima attenzione, in settimana ne abbiamo parlato nello spogliatoio". Capitolo formazione: "Devo cambiare qualcosa, Calemme è uscito infortunato dalla partita contro il Gravina" ha dichiarato Laterza, continuando "abbiamo recuperato Boccia Matute e Serafino, questo vuol dire che ci saranno più soluzioni in panchina".

L'obiettivo è quello di riscattare - per utilizzare un eufemismo - i due pareggi arrivati nelle battute finali contro il Casarano e il Gravina in ordine di tempo. Laterza ha evidenziato: "Sono state due situazioni inedite nella mia carriera da allenatore e credo anche per i ragazzi. Non era mai capitata una situazione come questa, prendere due goal nelle ultime due azioni di una sfida, a tempo praticamente scaduto". Inoltre, il tecnico degli ionici ha voluto sottolineare: "Qualcosina l'abbiamo sbagliata, non ci siamo creati alibi. Siamo rimasti arrabbiati con noi stessi, dunque, abbiamo lavorato duramente in settimana per metterci più attenzione in tutti i 90'". Un altro tema caldo è la possibilità di un eventuale turnover, domani il Real Aversa e mercoledì contro il Nardò.

Giuseppe Laterza ha messo in chiaro fin da subito: "Non conosco questo termine. Affrontiamo ogni avversario con la massima concentrazione, quindi in campo scende la squadra migliore e i calciatori più in forma". La parola d'ordine sarà coraggio. Il tecnico afferma che bisognerà affrontare tutte le gare allo stesso modo, con il petto in fuori e lavorando sodo. Tuttavia, sarà fondamentale dare quel qualcosa in più per portare a casa la vittoria ed acquisire la continuità di risultati. "Nel percorso di crescita abbiamo dimostrato di poter fare e dare qualcosina in più" ha concluso Laterza.