V. Francavilla, Trocini: "Bisceglie squadra ostica. Serve attenzione"

E' intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del derby con il Bisceglie in programma domani pomeriggio allo stadio ''Giovanni Paolo II''. Queste le sue parole:

MOMENTO POSITIVO - ''I cinque risultati utili consecutivi sono simbolo di solidità ed equilibrio, che ovviamente sono caratteristiche che una squadra deve avere e noi sappiamo bene che abbiamo intrapreso un percorso di grande attenzione anche su alcune cose che inizialmente ci hanno un po' penalizzato. Proviamo a dare continuità a questo atteggiamento che ci deve accompagnare perché non possiamo farne a meno, lo dice la classifica. Dobbiamo essere pratici, prendere punti e poi vedremo più avanti dove arriveremo''.

BISCEGLIE - ''Compattezza, voglia di portare a casa il risultato e voglia di non prendere gol sono caratteristiche che devono continuarci ad accompagnare. Domani abbiamo una gara diversa da quella con la Cavese, una partita difficile. Siamo consapevoli del momento delicato, siamo ormai nella fase cruciale della stagione dove i punti pesano tantissimo. Dobbiamo assolutamente fare di tutto per essere incisivi il più possibile. Fino a qualche settimana fa il Bisceglie era la sorpresa del campionato, è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Non sarà facile e ne siamo consapevoli, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto''.

INFERMERIA - ''Pambianchi è recuperato e sta bene. Hanno recuperato tutti, tranne chiaramente gli infortunati più gravi, ovvero Perez, Pino ed Ekuban. I recuperati saranno tutti della partita''.

FORMAZIONE - ''Puntoriere? Gioca lui insieme ad altri dieci. Dovremo fare a meno di Franco, però abbiamo diverse soluzioni soprattutto in quella zona di campo. Chiunque giocherà, lo sostituirà in maniera adeguata''.