Un brutto Lecce perde meritatamente: 0-3 contro il Pisa

Il Lecce più brutto della stagione perde meritatamente contro un bel Pisa, cinico, cattivo e compatto. Giallorossi mai veramente in partita, a nulla sono serviti i cambi di Lanna per cercare di raddrizzare la gara. Questa è la prima vittoria degli ospiti al Via del Mare.

Primo tempo. Pronti-via e il Pisa è subito in vantaggio: dormita colossale di Meccariello che lascia libero spazio a Soddimo, l'attaccante solo davanti a Gabriel batte il portiere con un tiro a giro. All'8' sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi: Palombi calcia di forza sul primo palo, questa volta però il portiere giallorosso manda in angolo. Il Lecce pare confuso e non riesce a rendersi pericoloso. Al 18' il Pisa trova il doppio vantaggio: Tatchsidis si fa rubare il pallone in mezzo al campo e favorisce la ripartenza degli avversai. Gucher ha tutto il tempo di prendere la mira e piazzarla con un gran tiro a giro. Al 24' Paganini serve Henderson in area, tiro del centrocampista respinto coi pugni da Perilli. Al 29' altra leggerezza di Tachtsidis che si fa rubare il pallone da Video, tiro potente che però viene deviato in calcio d'angolo. Al 37' ci prova Falco con un tiro potente, però impreciso e la palla finisce ampiamente sul fondo. Succede poco altro per il resto del primo tempo.

Secondo tempo. Si ricomincia con un doppio cambio nei giallorossi: dentro Mancosu e Coda al posto di Listkowski e Tachtsidis. Al 51' subito pericoloso Mancosu, la sua conclusione però viene respinta dalla difesa ospite. Al 53' Meccariello devia sul tiro cross di Vido e sfiora l'autogol, la palla sfiora la porta, ma si allontana. Al 55' i giallorossi si rendono pericolosi: cross di Mancosu sul secondo palo, palla per Coda che tira al volo, ma non inquadra la porta. Al 58' pericolosissimo Gucher da fuori area, gran tiro, ma Gabriel non si fa beffare e respinge. Al 60' risponde Mancosu con un bel tiro dal limite, palla che sfiora il palo e si ferma sul fondo. Al 67' terzo gol del Pisa: Sibilli appena entrato tira da fuori area, la sua conclusione è potente e spiazza completamente Gabriel. Al 76' gli ospiti ancora vicini al gol: cross basso di Sibilli, Meccariello va in scivolata e si rifugia in corner. All'80' Mancosu serve Coda che tira al volo, la palla però finisce fuori.