Genoa. Maran ne convoca 25 per il Benevento: ok Pandev e Zappacosta

Mister Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha convocato 25 calciatori per la trasferta di domani in casa del Benevento di Pippo Inzaghi. Rientrano, come già annunciato in precedenza, tra le fila dei rossoblù Pandev e Zappacosta mentre restano fuori dalla lista Zapata e Pellegrini oltre agli altri infortunati Biraschi, Marchetti, Cassata, Brlek e l'ex Parigini. Questo l'elenco completo dei grifoni:

Badelj, Bani, Behrami, Caso, Criscito, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Lerager, Masiello, Melegoni, Paleari, Pandev, Perin, Pjaca, Radovanovic, Rovella, Scamacca, Shomurodov, Sturaro, Zajc, Zappacosta, Zima.