Bisceglie, Ricchetti: "Gara molto importante. Virtus squadra tosta"

Alla vigilia di Virtus Francavilla-Bisceglie, match valevole per la 16° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro, ha parlato in conferenza stampa il vice allenatore del Bisceglie Carlo Ricchetti. Queste le sue parole:

"Sarà una partita tosta sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico. Giocheremo su un terreno di gioco piccolino, ma proveremo comunque a fare la gara ed a proporci, in quanto non siamo una squadra attendista. Non aver disputato la gara contro la Casertana ci ha dato la possibilità di concentrarci maggiormente, lavorando meglio su alcuni aspetti in cui siamo venuti meno nelle ultime apparizioni.

Cittadino è un giocatore importante per noi, ma chi giocherà al suo posto lo sarà altrettanto. Rocco e Makota? Valuteremo nelle prossime ore la loro modalità di impiego. Stiamo guardando ai dettagli perché siamo consapevoli dell'importanza della gara".