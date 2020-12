Teramo-Cavese LIVE: cronaca e tabellino in diretta

Oggi si affrontano Teramo e Cavese per l'anticipo del girone C di Serie C. Già ufficializzate le formazioni delle due squadre:

» QUI la cronaca testuale di Teramo-Cavese LIVE «

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Soprano, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Gerbi. A disp.: D'Egidio, Mungo, Cappa, Pinzauti, Di Francesco, Celentano, Birligea, Di Matteo, Viero, Bunino. - Allenatore: Massimo Paci.

CAVESE (4-3-3): Russo; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, Pompetti, Esposito; Vivacqua, Germinale, Russotto. A disp.: Bisogno, Ricchi, Lulli, Favasuli, De Rosa, Onisa, Marzupio, Matera, Oviszach, Cannistrà, Nunziante, De Paoli. - Allenatore: Vincenzo Maiuri.