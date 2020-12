Altamura, Monticciolo: "Brindisi ottima squadra. Sfida difficile"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Team Altamura Alessandro Monticciolo ha parlato alla vigilia del match con il Brindisi. Queste le sue parole:

"Bozzi arriva ad Altamura nel momento giusto. Già dai primi allenamenti ha fatto vedere un grande stato di forma, viene qui con grande entusiasmo e sicuramente ci darà una mano. Veniamo da due sconfitte casalinghe, affrontiamo una squadra che ha fato benissimo in questa prima parte di stagione. È una squadra che gioca a calcio, che ha un grande allenatore e che merita il giusto rispetto. Hanno perso giocatori importanti come Palazzo e Cerone, ma sono stati rimpiazzati da altri calciatori di qualità.

Io credo che la società del Brindisi non possa permettermi di indebolire la rosa e pertanto farà sicuramente altri colpi. Hanno preso Gambuzza, che l'anno scorso era qui con noi e a cui auguro un in bocca al lupo, e Forbes che ricordo molto bene a Fasano. Per noi sarà una finale di Champions League, ci stiamo sacrificando tanto e meritiamo di portare a casa i tre punti".