Benevento. Inzaghi: "Genoa squadra esperta, dobbiamo stare attenti"

Giorno di conferenza stampa per mister Pippo Inzaghi: il tecnico del Benevento ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match casalingo contro il Genoa di domani pomeriggio. Queste le sue parole:

"Moncini l'abbiamo recuperato in extremis, viene da qualche settimana di inattività ma già averlo in panchina pronto per uno spezzone è importante.

Abbiamo diverse soluzioni per sopperire all'assenza di Schiattarella. Se giocassimo col vertice basso giocherebbe Ionita come a Parma, se adottassimo il modulo con il doppio centrale allora avremmo altre alternative.

Farò giocare chi sta meglio perché non vedo giocatori stanchi. Il turnover potrebbe esserci mercoledì perché avremo pochi giorni per recuperare. AL di là delle possibili scelte, giocherà chi mi darà più garanzie.

Maggio e Caldirola li avremo per l'anno nuovo: speriamo rientrino al più presto.

Iago Falque giocherà, eventualmente al posto di Insigne, in quel ruolo. Lo avremo al meglio per l'anno nuovo e speriamo che possa essere già decisivo nelle prossime due partite.

Il Genoa è una squadra esperta che è in grande ripresa, non mi sarei aspettato di vederlo in quella posizione di classifica. Hanno avuto il problema del covid ma ora che stanno recuperando le pedine sono temibili. Sarà una partita che se non verrà presa per il verso giusto, rischia di farci fare una brutta figura.

Ho detto a Lapadula di stare tranquillo perché abbiamo comunque tante occasioni ogni partita: il problema sarebbe se non le avessimo. La quadratura è stata trovata grazie al sacrificio di tutti gli attaccanti.

Viola non è ancora pronto per giocare dall'inizio: ha bisogno di tempo per allenarsi e ritrovare la forma migliore. Sappiamo di avere una pedina in più che può darci una grande mano ma sarà al meglio solo nell'anno nuovo.

In questo periodo dell'anno non è bello giocare alle 20:45 ma questo vale per tutti. Domani giocheremo ad un orario consono, alle 15, e mi spiace che ancora non ci sarà il nostro splendido pubblico.

Non faccio tabelle di marcia, dobbiamo continuare come abbiamo fatto nelle ultime cinque partite perché abbiamo capito che se diamo sempre il massimo possiamo mettere in difficoltà tutti. Ora è tempo di mostrare continuità e quella di domani sarà una partita che potrà darci certezze.

Durante la pausa non faremo nulla di particolare, siamo in forma e veniamo sempre fuori alla distanza. Faremo qualche giorno di vacanza e poi riprenderemo normalmente visto che il 3 gennaio si torna in campo".