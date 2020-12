Benevento. Inzaghi ne convoca 24 per il Genoa: rientra Moncini

Al termine della seduta di rifinitura in vista del match casalingo di domani pomeriggio alle 15 contro il Genoa, mister Inzaghi ha convocato 24 calciatori. Rientra nella lista anche l'attaccante Moncini che, seppure con un solo allenamento alle spalle, sarà in panchina e, come detto dal tecnico dei giallorossi in conferenza, pronto a dare il suo contributo per 15/20 minuti di gara. Questo l'elenco:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Locatelli, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba;

CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Ionita, Hetemaj;

ATTACCANTI: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau, Iago Falque.