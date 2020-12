San Luca, colpo in attacco: ecco Selpa

Novità in casa San Luca. Ecco l'attaccante argentino Esteban Selpa, come si legge in una nota del club giallorosso:

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società Colorno Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Esteban Selpa. L’attaccante ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2021.

Selpa, nato a Bragado (Buenos Aires) il 20 Febbraio 1992, è un attaccante italo-argentino prodotto dalla cantera del Boca Juniors. Nella sua carriera ha disputato diversi campionati di Primera Divisìon, Federal A, Federal B e Cuarta Division con le casacche di Club Ferro Carril Oeste, Huracán de Tres Arroyos, Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, quest’ultima famosa per essere stata anche l’ultima squadra allenata da Diego Armando Maradona. A gennaio 2013 fa ritorno all’Huracán de Tres Arroyos e, successivamente, si trasferisce nei vari Club Atletico San Miguel, Club Atlético Independiente Chivilcoy, Huracan de Comodoro Rivadavia, Concepción Futbol Club, Atletico San Jorge e, infine, nel Club Atletico General Lamadrid. Nell’agosto 2019 arriva la chiamata dal vecchio continente e l’attaccante approda in Italia, precisamente, tra le fila del Colorno Calcio.