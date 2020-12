Cittanovese, colpo in difesa: ecco Barnofsky

Nuovo arrivo in casa Cittanovese. Il club si è assicurata la firma del difensore tedesco Barnofsky, proveniente dal FC Messina.

Ecco la nota del sodalizio:

La A.S.D. Cittanova Calcio comunica l'ingaggio del difensore tedesco Max Barnofsky, proveniente dal Football Club Messina.

Il calciatore, nato a Berlino il 5 marzo 1995, vanta importanti esperienze tra i professionisti, tra cui la recente stagione con il Carpi in Serie B.

Barnofsky è immediatamente disponibile per gli impegni ufficiali del Cittanova Calcio e attualmente è in ritiro con i nuovi compagni in vista della gara di domani contro l'Acireale.

Nella mattinata di domenica 20 dicembre il calciatore verrà presentato presso lo stadio "Morreale - Proto".

Da parte dell'intera famiglia giallorossa, il più caloroso benvenuto a Max Barnofsky