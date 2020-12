Covid 19, rinviata Borgosesia-Lavagnese

A seguito dell'esito positivo al covid 19 di 4 calciatori della Lavagnese non si disputerà la sfida valevole per la decima giornata tra i liguri e il Borgosesia in programma domani al "Comunale".

I granata erano tornati in campo dopo un mese e mezzo mercoledì contro il Gozzano, una partita persa tre a zero; mercoledì Iannacone e compagni dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) fare visita al Saluzzo.