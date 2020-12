Cittanovese, Infantino: "Vogliamo tornare a fare punti"

La Cittanovese attesa allo scontro al vertice contro l'Acireale, il tecnico Infantino ha fatto il punto come riporta il sito ufficiale del club

Mister, tre stagioni fa lei sedeva sulla panchina granata. Per lei un ritorno al passato.

“Veniamo da due risultati negativi e la mia concentrazione è tutta sulla partita di domani. Vogliamo tornare a macinare punti. L’affetto della piazza acese è sincero ed è ricambiato, ma adesso devo pensare al Cittanova e ai miei ragazzi”.

Sarà uno scontro tra due compagini ben attrezzate. Che partita si aspetta?

“Noi siamo chiamati a fare la nostra gara, come sempre, con lo spirito battagliero che ci ha caratterizzati all’inizio della stagione”.

Si attende una reazione dalla squadra?

“Questi ragazzi hanno dimostrato serietà e attaccamento alla maglia. Vogliamo, tutti insieme, essere protagonisti di un percorso positivo. Con la giusta serenità possiamo fare bene. Noi ci siamo preparati nel modo giusto. Ai calciatori chiederò solo di essere quelli di sempre e di far emergere le qualità e i valori che gli appartengono”.

Fuori Viola, Scuderi e Isabella per infortunio. Rientra Fiumara. È preoccupato?

“Avere tutti a disposizione è sempre l’ipotesi migliore. Ma so che chi scenderà in campo darà tutto per la causa”.

Domani Pagana proverà il colpaccio su un campo in cui l’Acireale non ha mai vinto. Cosa teme di più del tecnico granata?

“Temere è un verbo sbagliato. Io rispetto Giuseppe Pagana per le idee e le qualità che ha. È un tecnico che sta facendo bene. Noi faremo la nostra parte”.

Cosa dirà ai suoi calciatori domani?

“Quando si instaura un rapporto molto intenso con i calciatori, credo che alla fine ci si possa capire anche solo con gli sguardi. Come un padre fa con i propri figli. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo essere arrabbiati. Veniamo da sconfitte immeritate. Per fortuna il calcio dà la possibilità di ritornare subito in campo e dimostrare valori e idee”.

Punta di diamante dell’Acireale, il capitano Giuseppe Savanarola.

“Peppe incarna lo spirito acese. È un calciatore importante. Ma è il complesso granata ad essere di alto livello. Concentrarsi sul singolo è sbagliato. Noi dovremo dimostrare un’identità sul possesso e sul non possesso. Le partite spesso di decidono per episodi. Il Cittanova dovrà essere bravo a mantenere equilibrio e a sfruttare le occasioni che l’avversario concederà”.